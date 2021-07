Mulher pega Covid pela 3ª vez em SP: “Médica achou que era mentira”

Rebeka Araújo, de 36 anos, testou positivo para a Covid-19 não uma, mas três vezes. A médica que acompanhava a cozinheira chegou a pensar que era mentira.





“Como não estava com os outros exames, ela [médica] achou que era mentira”, contou Rebeka ao portal UOL.





Rebeka, no entanto, tem os três exames do tipo PCR positivos. O primeiro é de 5 de dezembro de 2020, o segundo de 6 de abril de 2021 e o terceiro de 5 de julho de 2021.









Primeiros sintomas





De acordo com a cozinheira, ela tomava todas as precauções, e saía só para atividades necessárias, como trabalhar e ir ao supermercado. Mesmo tomando todos os cuidados, ela sentiu os sintomas em 25 de novembro. “Já era noite quando fiquei com muita febre. Foram três dias com dores no corpo”, conta.





No dia seguinte, foi até um hospital em São Vicente, no litoral de São Paulo, para fazer o exame PCR. (Diário do Poder)