É com tristeza e pesar que comunicamos o falecimento do Sr. Francisco José Torquato Silva, pai do Advogado Lintor José Linhares Torquato e da advogada Dra. Joana Maria Linhares Torquato.

O corpo está sendo velado em sua residência. O sepultamento acontecerá amanhã.

Aos familiares e amigos externamos nossos votos de solidariedade e pedimos a Deus pelo conforto de todos os familiares.