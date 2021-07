Grave acidente deixa feridos na BR-222, em Sobral

Três pessoas ficaram feridas após um grave acidente registrado durante o início da noite desta segunda-feira (26), no Km 240, da BR-222, em Sobral, próxima a localidade de Jaburuna, na zona rural da cidade.





De acordo com informações apuradas pelo SPN, houve uma colisão frontal entre dois carros. Os veiculos foram um Fox prata de placas com inscrição de Sobral e um Fiat Uno. Com o impacto, o Uno capotou para fora da rodovia. Duas pessoas foram socorridas pela população para uma unidade hospitalar do município.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para retirar o motorista do Fox das ferragens. Ele foi socorrido inconsciente por uma ambulância do SAMU para o Hospital Santa Casa. Houve vazamento de combustível mas os bombeiros chegaram rapidamente e evitaram um incêndio.





A identidade das três vítimas não foi divulgada. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) bloqueou as duas vias da BR-222 e segue controlando o trânsito na área.





(Sobral Portal de Noticias)