Ex-médico da Casa Branca prevê renúncia de Biden em breve

O deputado republicano Ronny Jackson, que já foi o médico oficial da Casa Branca, afirmou em entrevista à Fox News que acredita que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, “irá renunciar” ou “será obrigado a renunciar” ao seu mandato. Segundo o parlamentar, Biden estaria com as faculdades mentais “em declínio”.

– Há algo sério acontecendo com este homem no momento. Eu acho que ele irá renunciar, ou [que] eles o convencerão a renunciar à Presidência, em um futuro breve, por questões de saúde. Ou eles terão que usar 25º emenda para se livrar deste homem – declarou.

O assunto surgiu quando o apresentador Sean Hannity criticou as respostas “desconexas” de Biden durante uma coletiva de imprensa. Ele ainda comparou o democrata ao ex-presidente Donald Trump.

– Donald Trump fez um teste cognitivo. Ele acertou 30 de 30. Eu soube que é um teste muito difícil. Eu não acho que Joe Biden se sairia bem nesse teste – disse o apresentador.

Jackson ainda divulgou nas redes sociais um vídeo em que Biden faz declarações incompreensíveis ao responder uma repórter.

– Ele está totalmente perdido! Ele precisa de um teste cognitivo agora! – escreveu.

Joe Biden needs to take a physical & cognitive exam! President Trump did, why is Biden so afraid of it? Demand he take the test at https://t.co/z34Pt0B7en!