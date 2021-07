OPORTUNIDADE DE EMPREGO NA GRENDENE SOBRAL

A unidade de Sobral da Grendene está com vagas abertas para o setor de comunicação.





Os principais desafios dos candidatos a vaga serão planejar e desenvolver atividades para a área, identificando novas oportunidades de ações de Endomarketing para a empresa.





Alguns dos requisitos são: formação concluída em Relações Públicas ou Jornalismo, experiência com Comunicação Interna no setor da Indústria e bons conhecimentos em Língua Portuguesa. As inscrições estão abertas até o dia 13 de julho.









(SPN)