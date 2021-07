Vídeo: Ciro Gomes bate boca com Bolsonaristas em restaurante

Ciro Gomes (PDT) protagonizou mais uma cena de discussão pública. Na noite de terça-feira (6), o presidenciável rebateu um grupo de bolsonaristas que gritava “mito” próximo a ele, em um restaurante no Rio de Janeiro. As informações são do portal Pleno News.





No vídeo que circula nas redes sociais, Ciro aparece com a máscara no queixo, perguntando se o grupo “não cansou de passar vergonha”.





– O cara está roubando dinheiro da vacina, roubando dinheiro da vacina, de vocês. Quem está roubando dinheiro do povo brasileiro é o Bolsonaro, o maior vagabundo que o Brasil já teve – disparou Ciro.





Os apoiadores afirmaram que Bolsonaro vai ganhar as eleições de 2022, e Ciro respondeu que “ele vai ganhar uma chave de cadeia”.





O pedetista já havia discutido com bolsonaristas em outra ocasisão, em um bar em Fortaleza (CE), em dezembro de 2019.

Ciroloko é alcoolatra... Mais um não, por favor? pic.twitter.com/PEmy40x2T4 — Agente P² (@agente_p2) July 7, 2021