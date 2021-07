Pai mata filho com tiro no peito na frente da esposa após discussão

Um pai foi preso suspeito de matar o próprio filho com tiro no peito durante discussão ocorrida na madrugada desta quarta-feira (28/07), na QNN 12, em Ceilândia Sul/DF. As informações são do Metrópoles.





O pai Marcelo Machado Guedes, de 50 anos, foi visitar o filho no apartamento. Os dois bebiam quando começou uma discussão banal.





Durante o desentendimento, o filho tirou a arma do cofre e a discussão continuou a se acirrar.





Segundo um investigador, Jerzley deixou a arma sobre uma mesa, a esposa dele saiu para pedir ajuda e ouviu o disparo. Quando voltou, o pai estava pedindo perdão para o filho.





Quando policiais chegaram ao local, a vítima recebendo massagem cardíaca, realizada por um vizinho.





A esposa de Jerzley presenciou o crime.





Após ser preso em flagrante, o pai da vítima foi levado para a unidade policial e permaneceu em silêncio.





O caso será investigado pela Polícia Civil.