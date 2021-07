Joice contrata Kakay, advogado "salvador" de políticos famosos

A deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) contratou o advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, o Kakay, para representá-la no caso do suposto atentado que ela sofreu dentro de seu apartamento funcional, em Brasília, no dia 18 deste mês. A informação é do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo.





Kakay é famoso por defender políticos influentes e empresários famosos. Entre seus clientes estão políticos como Ciro Nogueira, José Sarney, Edson Lobão, Marconi Perillo, Paulo Maluf e José Dirceu, entre outros. Já entre empresários, Kakay assumiu a defesa de Joesley Batista, do banqueiro Daniel Dantas e do bilionário Joseph Safra.





O experiente criminalista está em Nova Iorque, de onde retorna apenas no fim de semana, mas já começou a analisar o caso da deputada.





Kakay entra no caso de Joice no momento em que as evidências colhidas pela polícia não corroboram a versão dada pela deputada, de que uma terceira pessoa entrou no imóvel e cometeu as agressões.





Câmeras de vigilância do prédio indicam que Joice permaneceu por cinco dias seguidos dentro de casa. As imagens também mostraram que nenhuma pessoa suspeita entrou no prédio ou na residência da parlamentar. Do lado de dentro, só havia ela e o marido, o neurocirurgião Daniel França. Ambos negam com veemência que o médico seja o agressor. (Pleno News)