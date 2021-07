Piauiense: Vizinha "fofoqueira" diz que sabia tudo sobre Lázaro e viraliza na internet

Quem nunca conheceu aquela vizinha que senta na calçada e observa tudo o que está acontecendo? Nós, do SBT, conhecemos! Vizinha da sogra de Lázaro Barbosa, a Dona Pitchula deu uma entrevista ao repórter Paulo Vitor "Tatuzinho" durante a transmissão ao vivo do programa Vem Pra Cá e revelou algumas informações sobre o caso. De acordo com informações Dona Pitchula é natural de Cristino Castro no Piauí.





Questionada se havia visto os últimos passos de Lázaro antes da captura dele, na manhã dessa segunda-feira (28), a vizinha respondeu: "Sim, vi, sim. Inclusive, ele passou na rua da minha casa e ontem mesmo ele se escondeu na casa da sogra. E a sogra sabia de tudo, só não queria entregá-lo para a polícia, entendeu? A esposa dele sabia de tudo, só que não queria que ele fosse preso."





Segundo Dona Pitchula, Lázaro também teria clonado o celular de uma das vítimas e criado um perfil de rede social falso. "O celular que foi pego com ele é o celular da Dona Cleonice [mulher morta na chacina em Ceilândia], que ele clonou", completou.





O vídeo da entrevista viralizou nas redes sociais e deixou os internautas chocados com a habilidade investigativa da vizinha.





"Eu sempre falo para as pessoas que a matéria-prima de um grande jornalista é o povo. Se a gente tem o povo ao nosso lado, a gente colhe bons frutos, e isso foi o que aconteceu. O jornalismo do SBT nos dá essa liberdade", contou Tatuzinho aos apresentadores do Fofocalizando.

Com informações do portal Fala Piauí