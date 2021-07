POLÍCIA CIVIL DE CAMOCIM EM AÇÃO!

A Polícia Civil do Maranhão, através do DCCT/SEIC, com apoio da Delegacia Regional de Camocim-CE, na manhã do dia 01/07/2021 deu cumprimento à 16 (dezesseis) mandados de busca e apreensão em residências de suspeitos na participação do crime de estelionato, utilizando para tal as redes sociais Facebook e Whatsapp.





Os suspeitos criavam nas redes sociais os perfis falsos do DETRAN-MA e utilizando a imagem da, na ocasião, diretora daquela Autarquia, para forjar vendas de veículos no pátio credenciado pelo Detran e proporcionando ainda descontos em débitos que por ventura tais veículos possuíssem.





Após investigação, foi possível identificar os prováveis suspeitos, na região de Camocim-CE, e desencadear a operação, realizando as buscas e apreender, aparelhos celulares e notebooks, os quais serão devidamente periciados a fim de qualificar os verdadeiros autores das ações criminosas e coletar elementos probatórios na apuração dos delitos, dando continuidade nas investigações.