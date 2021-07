PM de 32 anos tem mal súbito e morre em treinamento do Bope

Um policial de 32 anos morreu durante o Curso de Operações Especiais (Coesp), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), nesta sexta-feira (10). Nas redes socais, a corporação informou que Allan da Silva Vigna fazia uma travessia aquática em Ribeirão das Lajes, em Piraí, quando teve um mal súbito e veio a óbito.





A PMERJ afirmou que o policial foi prontamente socorrido e recebeu atendimento da equipe de saúde que acompanhava o treinamento. No entanto, Allan não respondeu aos procedimentos de primeiros socorros. O corpo do soldado passará por necrópsia no Instituto Médico Legal.





– O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) lamenta profundamente a morte do aluno A. S. Vigna, de 32 anos, durante o Curso de Operações Especiais (COESP) – diz um trecho do comunicado do Bope no Instagram.





A corporação disse ainda que foi instaurado um inquérito policial militar para apurar as circunstâncias da morte de Allan. Ele estava na PMERJ há cinco anos e meio, e desde 2019 integrava o Bope.





– Sua família já está sendo acolhida pelo BOPE e acompanhada pela psicóloga da Unidade – informou a publicação.





Allan deixa a esposa.





