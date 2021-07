Ataque de tubarão: Banhista morre após ser atacado, no Grande Recife

Neste sábado, um homem de 51 anos morreu após ser atacado por um tubarão, na Igrejinha da Piedade, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. A vítima, que ainda não teve o nome revelado, chegou a ser levada ao Hospital da Restauração (HR), mas não resistiu aos ferimentos.





De acordo com o Corpo de Bombeiros, o ataque aconteceu próximo ao posto 4 da corporação. As informações são de que a vítima teve a mão direita amputada e ferimento profundo na coxa direita.





A vítima estava participando de uma partida de futebol com os colegas do trabalho, na faixa de areia, quando foi entrar na água do mar para se limpar. Segundo o Capitão do Corpo de Bombeiros “Ele entrou e ficou com a água abaixo da linha da cintura, não estava fundo. Ele foi retirado do mar e entregue no HR com vida. Saiu com saturação 88, e chegou lá com a saturação 75 e não resistiu.”.





O Estado não registra novos ataques de tubarão desde 2019. A Igrejinha de Piedade é o ponto considerado mais crítico de Pernambuco. Segundo o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões (Cemit), foram 66 ataques no Estado e 12 aconteceram na localidade.





*Informações do Jornal do Commercio