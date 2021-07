RAIO CAPTURA DUPLA APÓS LATROCÍNIO EM SOBRAL

Uma ação rápida da Polícia Militar do Ceará (PMCE) resultou na prisão em flagrante de dois homens suspeitos de envolvimento em um latrocínio ocorrido, nessa sexta-feira (09), em Sobral – Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. Com a dupla, uma arma de fogo e munições foram apreendidos. Eles foram autuados em flagrante por uma equipe da Delegacia Regional de Sobral – unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE).





Conforme informações preliminares, a composição do Comando de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio) realizava patrulhamento ostensivo na cidade quando foram acionados para uma ocorrência de latrocínio em andamento. Na ocasião, indivíduos teriam tentado roubar um homem na Avenida Ministro Cesar Cals. No momento do crime, a vitima teria reagido e sido baleada. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu.





De posse das características dos suspeitos, os raianos iniciaram as diligências. O primeiro a ser preso foi identificado como Francisco Gerlano do Nascimento Almeida (21), com passagens por roubo de veículo, receptação e tentativa de roubo. Ele foi localizado escondido em um imóvel. Ainda de acordo com levantamentos policiais, após realizarem a ação criminosa, os suspeitos ainda tentaram assaltar mais duas pessoas em um estabelecimento comercial.





Um deles foi baleado por um PM que estava de folga no local. O suspeito, o militar e mais uma outra pessoa que estavam no local foram socorridos para uma unidade hospitalar. O preso, que está sob escolta, foi identificado como Auricélio Bastos Parente (20), conhecido como ” Vaqueiro”. Durante a ofensiva, um revólver calibre 38 e munições foram apreendidos e conduzidos junto com Francisco Gerlano para a unidade policial que cobre o município.

Na delegacia, um inquérito policial pelo crime de latrocínio foi instaurado e os suspeitos autuados em flagrante. Gerlano inclusive confessou o crime. O caso foi transferido para o Núcleo de Homicídio e Proteção à Pessoa (NHPP), que mantém as investigações sobre os fatos.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.