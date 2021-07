POLÍCIA CIVIL DE SOBRAL INDICIA ENFERMEIRO SUSPEITO DE FURTAR CELULAR DE PACIENTE EM HOSPITAL

Uma investigação coordenada pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) culminou no indiciamento de um enfermeiro sob a suspeita da prática de peculato-furto. O profissional de 40 anos é investigado por subtrair um aparelho celular de uma paciente que se encontrava internada e sedada em um hospital na cidade de Sobral, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14) do Estado. O fato ocorreu em maio deste ano. O aparelho celular da vítima foi localizado e entregue à proprietária.





Após o acionamento das autoridades policiais acerca do registro do furto de um aparelho celular de uma paciente internada dentro de unidade de saúde situada em Sobral, policiais civis lotados na Delegacia Municipal de Sobral iniciaram diligências e oitivas a fim de identificar a autoria do crime, bem como localizar e restituir o bem subtraído da paciente. No curso das investigações e análise de imagens internas do local, os investigadores observaram que um dos funcionários do hospital pegou a bolsa da vítima e retirou o objeto.





Com base no material comprobatório, as autoridades policiais identificaram o profissional de saúde e o localizaram na posse do aparelho. Indagado sobre o fato, o homem de 40 anos alegou que havia encontrado o objeto e não havia localizado o proprietário. Em razão das informações levantadas durante as investigações, a Polícia Civil indiciou o profissional por peculato-furto, pois, conforme autoridade policial, o enfermeiro teria se valido da condição de funcionário do hospital para subtrair o objeto da paciente em tratamento médico.





As investigações sobre o caso seguem a fim de identificar a participação dele em outros furtos que já foram registrados na unidade. A Delegacia Municipal de Sobral está na fase final de conclusão do relatório policial e encaminhará o caso para a Justiça tomar os procedimentos necessários.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser feitas para o número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia.





As denúncias também podem ser encaminhadas também para o telefone (88) 3677-4291, da Delegacia Municipal de Sobral. O sigilo e o anonimato são garantidos.





(Polícia Civil/CE)

