Trump processa Facebook, Twitter e Google por restrições nas plataformas

O ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou nesta 4ª feira (7.jul.2021) que abrirá um processo conjunto contra o Facebook, Twitter e Google por suposta censura das plataformas, que restringiram o acesso e uso aos perfis do republicano.





“Hoje, junto ao America First Policy Institute, estou apresentando como seu representante principal um grande processo coletivo contra os grandes gigantes da tecnologia, incluindo Facebook, Google e Twitter, assim como seus diretores executivos, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai e Jack Dorsey”, disse Trump aos repórteres que estavam no clube de golfe de Bedminster, em Nova Jersey.





O republicano afirma que os executivos responsáveis por essas redes sociais “implementam uma censura ilegal e inconstitucional”.





O republicano teve seus perfis bloqueados em redes sociais em janeiro, depois que apoiadores dele invadiram o Capitólio durante a apuração das eleições estadunidenses. O Twitter retirou do ar a conta do ex-presidente e alegou preocupações com “incitação à violência”.





O Facebook e o Instagram restringiram a conta de Trump de fazer novos posts. A previsão é que os perfis fiquem suspensos até janeiro de 2023.





(Poder 360)

Foto: Tia Dufour/Casa Branca