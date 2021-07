POLÍCIA CIVIL PRENDE TRÊS SUSPEITOS DE HOMICÍDIOS EM SANTANA DO ACARAÚ

Diligências realizadas por equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) resultaram no cumprimento de três mandados de prisão em Santana do Acaraú, na Área Integrada de Segurança 14 (AIS 14), em desfavor de três suspeitos de homicídios no município. As diferentes ações foram realizadas entre terça-feira (13) e quarta-feira (14), nos bairros Pedregal e Veneza.





Dupla presa por homicídio





Durante uma operação realizada na quarta-feira (14), uma equipe composta por policiais civis prendeu uma dupla suspeita de homicídio. Foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva por participação em um homicídio ocorrido no último mês de maio. Na ocasião, eles lesionaram, com disparos de arma de fogo, um homem em uma via do bairro Veneza.





Os indivíduos, identificados como Francisco Jocelio dos Santos da Costa (22), que também responde por tráfico de drogas; e Antonio Carlos de Maria dos Santos (18), foram localizados pelos policiais civis após buscas. Eles não reagiram à abordagem policial.





Após receberem voz de prisão, os policiais civis conduziram Jocelio e Antonio à Delegacia Municipal de Santana do Acaraú, onde foram realizados os procedimentos. Após a conclusão das investigações, o inquérito foi remetido à Justiça.





Ação no bairro Pedregal





Outra ação realizada pela Polícia Civil ocorreu no bairro Pedregal, também no município de Santana do Acaraú. A ofensiva resultou no cumprimento de mais um mandado de prisão preventiva, também em desfavor de um suspeito de homicídio, que foi praticado no último mês de março, contra um homem de 20 anos.





O suspeito foi identificado como Felipe de Sousa Vasconcelos (20) e já possui antecedentes por homicídio e tráfico de drogas. Ele foi localizado pelos policiais civis após buscas no bairro e não reagiu à abordagem policial.





Com o cumprimento do mandado de prisão preventiva em seu desfavor, Felipe foi levado à Delegacia Municipal de Santana do Acaraú, unidade policial onde foi registrado o procedimento.





Denúncias





A população pode contribuir com as investigações repassando informações que auxiliem os trabalhos policiais. As denúncias podem ser encaminhadas para o telefone (88) 3644-1565, da Delegacia Municipal de Santana do Acaraú. As informações também podem ser repassadas pelo número 181, o Disque-Denúncia da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), ou para o (85) 3101-0181, que é o número de WhatsApp, por onde podem ser feitas denúncias via mensagem, áudio, vídeo e fotografia. O sigilo e o anonimato são garantidos.





Com informações do site da Polícia Civil/CE