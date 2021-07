PRF DE SOBRAL RECUPERA VEÍCULO ROUBADO NA PARAÍBA

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) recuperou um veículo com emplacamento de Soledade (PB), roubado em 25/03/2021. O fato ocorreu na noite deste sábado (17) em Massapê (CE).





Por volta das 20h45 de ontem, na área urbana do Município de Massapê, enquanto uma equipe retornava de uma ronda pela BR-402, os agentes da PRF avistaram às margens da rodovia um veículo Toyota Corolla de cor preta com placa da Paraíba. Chamou a atenção da equipe e assim a resolveram abordar, entrevistaram o condutor sobre a origem do veículo e o nível de suspeição aumentou.





Após fiscalização minuciosa no veículo, perceberam diversas anomalias nos itens de identificação do veículo e nos documentos apresentados pelo condutor de 38 anos. Com base na análise mais apurada a equipe descobriu qual era a verdadeira placa para o veículo ali abordado. Trata-se de um veículo de mesma marca e modelo roubado em João Pessoa/PB.





O condutor do veículo foi encaminhada para a Delegacia Regional de Sobral, a princípio, pelo crime de receptação e adulteração de veículo. O veículo ficará à disposição para a restituição ao proprietário na delegacia. (PRF)