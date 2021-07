Brasil registra ao menos 97 casos da variante Delta, diz Saúde

O Ministério da Saúde informou que o Brasil já soma aos menos 97 infecções pela variante Delta da Covid-19, espalhadas em sete estados do país. Cinco pacientes não resistiram e morreram no Paraná e Maranhão. A cepa foi identificada inicialmente na Índia e é cerca de 50% mais transmissível que a Alfa, do Reino Unido.





– A pasta esclarece que os casos e seus respectivos contatos são monitorados pelas equipes de Vigilância Epidemiológica e Centro de Informações Estratégicas em Vigilância e Saúde (CIEVS) locais, conforme orientação do Guia Epidemiológico da Covid-19 – disse o Ministério da Saúde, em nota.





A pasta afirma que está trabalhando em conjunto com os estados afetados para intensificar a identificação de novos casos, assim como o isolamento dos infectados e das pessoas que tiveram contato com eles.





O Rio de Janeiro é atualmente o estado com maior número de casos. São 74 infecções confirmadas na capital, em Duque de Caxias, Itaboraí, Itaguaí, Japeri, Maricá, Mesquita, Niterói, Nova Iguaçu, Queimados, Seropédica e São João de Meriti.





Há ainda nove casos e quatro mortes no Paraná, seis infecções e um óbito no Maranhão, uma contaminação em Minas Gerais, duas em Goiás, três em São Paulo e duas em Pernambuco. (Pleno News)