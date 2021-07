POLÍCIA MILITAR CAPTURA DOIS ADOLESCENTES SUSPEITOS DE EXECUTAR HOMEM NO BAIRRO DOM EXPEDITO

A Polícia Militar do Ceará (PMCE) capturou na manhã de hoje, 24, dois adolescentes de 17 anos suspeitos do homicídio de um homem de 48 anos, instantes após o crime. O fato aconteceu na cidade de Sobral-CE, e duas motos roubadas foram recuperadas na ação.





Equipes do Policiamento Ostensivo Geral (POG) da 1ª Companhia do 3º Batalhão Policial Militar realizavam policiamento rotineiro quando por volta das 09h foram acionadas através da Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops) para uma ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Dom Expedito. Chegando ao local, os policiais militares constataram um homicídio por disparos de arma de fogo que vitimou um homem de 48 anos em sua residência. A equipe obteve informações de que os suspeitos seriam dois homens em uma motocicleta. As composições realizaram diligências nas proximidades obtendo êxito na localização dos indivíduos que foram abordados e receberam voz de prisão.





Concomitantemente, equipes do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRAIO) também em diligências localizaram duas motocicletas no bairro Cohab com queixa de roubo, uma Honda Fan e uma Honda Pop, usada pelos suspeitos na ação criminosa.





Os suspeitos e os materiais apreendidos foram apresentados na Delegacia de Sobral onde foi feito ato infracional análogo a homicídio. (Via Sobral Online)