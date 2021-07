Revelação da “fraude de 2014” já tem data: Próxima quinta-feira

O presidente Jair Bolsonaro reforçou, neste sábado (24), em conversa com apoiadores, que vai apresentar as provas de fraude nas eleições de 2014. Agora, no entanto, ele já fala em data definida: próxima quinta-feira (29).





O chefe do Executivo alega que o candidato Aécio Neves (PSDB) teria vencido a então presidente Dilma Rousseff (PT) naquele pleito.





– Tenho dados assustadores para mostrar com linguagem popular na quinta-feira. Vocês vão ver. Vou convidar toda a imprensa, demonstrar tudo bem devagar, com linguagem bem simples. Chega de ser enganado – disse Bolsonaro, durante live transmitida pelas redes sociais do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP).





– Na quinta-feira vou demonstrar em três momentos a inconsistência das urnas, para ser educado. Não dá para termos eleições como está aí – completou, recebendo apoio do grupo presente.





Sobre como será feita a comprovação, o presidente afirmou que será “com um hacker do bem”.





(Pleno News)

Veja mais sobre: Politica

Foto: Anderson Riedel/PR