Acidente deixa duas pessoas feridas e motorista foge do local, em Sobral; veja o vídeo

Uma mulher grávida e uma criança de 12 anos ficaram feridas após um grave acidente, registrado durante a noite deste sábado (24), no cruzamento da Avenida Cleto Ponte com a rua Noeme Dias Ibiapina, no bairro do Junco, em Sobral.





De acordo com informações colhidas pelo SPN, as duas estavam em uma motocicleta Honda Biz vermelha sem placa e foram atropeladas por um veículo Fiat Strada branco de placas NVF-9761, com inscrição de Sobral. O motorista do carro fugiu do local sem prestar socorro.





As vítimas foram socorridas por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) para o Hospital Regional Norte. O estado de saúde delas não foi divulgado. Ambos os veículos foram retirados do local e o trânsito foi organizado pela Guarda Municipal de Sobral.





Mesmo com três semáforos próximos do local, acidentes como esse são comuns na área. Os motoristas devem ficar atentos em relação a pessoas que avançam a preferencial no trecho.





Confira a reportagem do Sobral Portal de Notícias no local:

(SPN)