Tremor de magnitude 1,8 mR é registrado em Maranguape/CE

Um tremor de terra de magnitude 1.8 mR foi registrado no município de Maranguape, no estado do Ceará, na madrugada de sexta-feira (23). O tremor, de baixa magnitude, ocorreu às 2h50 e foi registrado pelas estações da Rede Sismográfica Brasileira (RSBR), operadas pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte.





O último evento registrado no estado do Ceará ocorreu no dia 9 deste mês, em Cariré, e também teve magnitude 1.8 mR. Este evento chegou a ser sentido pela população local. Antes deste, outros dois tremores foram registrados no estado nos dias 4 e 6 de julho. O primeiro, teve magnitude 2.0 mR, e ocorreu no município de Santa Quitéria. O segundo, do dia 6, teve magnitude calculada em 1.5 mR e foi sentido pela população de Sobral, município onde foi registrado.





Com isso, o Ceará já registrou um total de quatros eventos sísmicos em julho. A título de comparação, no mês de junho, o estado teve apenas dois tremores de terra. Vale destacar que a ocorrência desses eventos de baixa magnitude é normal e é resultado da acomodação das falhas geológicas da região.









Sobre a Rede Sismográfica





A Rede Sismográfica Brasileira (RSBR) é a organização pública responsável por monitorar a sismicidade do território nacional através de suas quase 100 estações sismográficas espalhadas pelo país. As estações são operadas pelo Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), Observatório Sismológico da Universidade de Brasília (Obsis/UnB), Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN) e Observatório Nacional (ON). A RSBR conta ainda com o apoio do Serviço Geológico do Brasil (SGB/CPRM).