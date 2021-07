Popularidade de Lula na web desaba após apoio a Cuba

O apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva à ditadura de Cuba, que enfrenta uma onda de protestos contra o governo comunista, tem custado caro ao petista. De acordo com a consultoria Quaest, o posicionamento de Lula fez com que sua popularidade nas redes desabasse.





A plataforma, que mede o Índice de Popularidade Digital (IPD) com números que vão de 0 a 100, mostrou que o ex-presidente tinha 43 pontos no dia 12 de julho. Após as mensagens de apoio ao regime comunista, publicadas no dia seguinte, o índice caiu para 27.





– O que está acontecendo em Cuba de tão especial pra falarem tanto? Houve uma passeata. Inclusive vi o presidente de Cuba na passeata, conversando com as pessoas. Cuba já sofre 60 anos de bloqueio econômico dos EUA, ainda mais com a pandemia, é desumano. Se Cuba não tivesse um bloqueio, poderia ser uma Holanda – escreveu Lula no dia 13, sem qualquer sinal de solidariedade aos manifestantes que foram presos ilegalmente e agredidos.





O IPD leva em consideração a quantidade de comentários sobre determinada personalidade, número de seguidores, o compartilhamentos das mensagens em redes sociais como Facebook, Instagram, YouTube e Twitter. A quantidade de vezes em que o nome do famoso é buscado no Google também é usada como referência.





(Pleno News)