Rio libera 10% de público para jogo da final da Copa América

A Prefeitura do Rio de Janeiro liberou a presença de até 10% de público no Maracanã para a decisão da Copa América, que acontece às 21h deste sábado (10), com a partida entre Brasil e Argentina. A medida foi publicada em edição do Diário Oficial do Município desta sexta-feira (9), em ato do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.





De acordo com a resolução, a medida tem caráter excepcional e temporário e não altera outras medidas de proteção anteriormente definidas pelo município, que precisarão ser obedecidas pela Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol).





A administração do Maracanã informou que o estádio tem capacidade atual para 72.285 pessoas. A libertação, portanto, seria para até 7.228 torcedores. A Conmebol havia apresentado uma proposta para a liberação de até 50% do público na decisão, mas a medida foi rejeitada pelo município. O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), afirmou que a final será tratada como um evento-teste.





– Foi feito um pedido para liberação de 50% [de público], que foi recusado. Eu soube do pedido pela imprensa. A SMS [Secretaria Municipal de Saúde] analisou e negou. E, com um novo pedido, [ela] entendeu, com toda a liberdade do mundo, que 10% [de público] não seria problema. Eu não recebi pressão da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), da Conmebol, de ninguém – declarou Paes.