URGENTE: Sobral confirma o primeiro caso da variante Delta

O prefeito de Sobral, Ivo Gomes, anunciou na noite desta quinta-feira (29) que a cidade registra o primeiro caso da variante Delta da Covid-19 naquele município. Um jovem que foi contaminado no Rio de Janeiro (RJ) e que já se encontra em auto quarentena há 10 dias.





A Secretaria Municipal da Saúde está acompanhando o caso e identificando seus contatos. "Peço a todos que fiquem alertas e que mantenham as precauções recomendadas pelas autoridades sanitárias. Faremos tudo que estiver ao nosso alcance pra que superemos essa fase o mais rápido possível", ressaltou o gestor.





Ainda hoje, a Secretaria da Saúde do Estado informou outros quatro casos identificados no Ceará, que foram testados entre os dias 19 e 21 de julho, no Aeroporto de Fortaleza. São três mulheres e um homem, com idades entre 22 e 26 anos, residentes em Fortaleza (dois), Caucaia e Itapipoca.