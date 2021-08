Após cumprir pena por matar dois maridos, mulher enterra o 3º na horta de casa

Uma mulher que passou 20 anos na prisão por matar dois maridos gravou um vídeo, antes de tirar a própria vida, para dizer onde enterrou o corpo da terceira vítima. Elena Mitrofanova, de 55 anos, conhecida como ‘Viúva Negra Russa’, foi encontrada morta no sofá da própria casa na última semana.





De acordo com o The Sun, ao lado de seu corpo, ela deixou um bilhete com a seguinte mensagem: ‘Assista ao vídeo no meu telefone’.





A surpresa veio quando os investigadores encontraram a gravação na qual Elena contava ter enterrado o corpo de seu terceiro marido na horta onde plantava legumes, no quintal da residência.





Logo, o corpo de Yury Mitrofanov, de 58 anos, foi descoberto enterrado no local. Ele apresentava sinais de violência com feridas de faca.





A vizinha do casal, Valentina Shevekova, disse não ter ficado surpresa com a notícia. “Isso era previsível.





Essa não foi a primeira vez que ela o atacou com uma faca. Ela matou dois de seus maridos”, disse Valentina.





O filho de Yury acredita que o pai tenha sido morto pela esposa cerca de 10 dias antes dela cometer suicídio.





Ele confirmou à polícia que a vítima casou com Elena mesmo sabendo que ela havia assassinado seus companheiros anteriores.





O Comitê de Investigação da Polícia Federal da Rússia investiga a morte da mulher e de Yuri.





