BALA E SANGUE EM TIANGUÁ/CE

Um homem de 22 anos sofreu uma tentativa de homicídio na manhã desta segunda-feira (16) no bairro do Estádio em Tianguá. A vítima teve a residência invadida por homens encapuzados que chegaram em um veículo de cor preta, realizaram vários disparos e depois fugiram.





O jovem conseguiu fugir e buscar atendimento médico no hospital do município. De acordo com informações ele não corre risco de morte.





Ao Ibiapaba 24 horas, a polícia militar informou que a vítima foi identificada como Paulo Marcelo Ferreira da Silva, com antecedentes por crimes de tráfico de drogas, furto e roubo.





A Polícia investiga o caso e realiza diligências com o objetivo de identificar e prender os criminosos.





Com informações do portal Ibiapaba 24 horas