RESPONSABILIDADE SOCIAL: Hospital Veterinário do UNINTA realiza mais de 50 castrações em animais, em Forquilha

Neste fim de semana, nos dias 14 e 15 de agosto, a equipe do Hospital Veterinário (HOVET) do Centro Universitário Inta (UNINTA) esteve na cidade de Forquilha para realização da Castração Solidária, ação que visa ajudar no controle populacional e conscientizar sobre guarda responsável. A iniciativa atingiu a marca de 51 animais castrados, entre cães e gatos, gratuitamente.





Na triagem foram cadastrados mais de 80 animais e, após feitos todos os exames necessários, apenas 63,75% se mostraram fisicamente aptos a continuarem o procedimento. O projeto é fruto da parceria firmada entre UNINTA e Secretaria de Desenvolvimento Rural da Prefeitura de Forquilha e tem como objetivo reduzir o número de animais abandonados nas ruas, a proliferação de doenças e os maus tratos.





A acadêmica de Medicina Veterinária, Maria Eduarda Rodrigues, participou do projeto pela primeira vez e contou como se sentiu. “É importante ter experiências como esta na minha formação, e ainda ter a oportunidade de agregar ao município de Forquilha, assim como na saúde animal, é uma alegria muito grande”, comentou a estudante.





O médico veterinário, Felipe Rodrigues, explica os benefícios da castração. “Nos animais, o procedimento evita gravidez indesejada, fugas, piometra, infecção das mamas, transmissão de doenças geneticamente, agressividade por excitação sexual, além de evitar também que as fêmeas fiquem no cio”.





Contando com estrutura e equipamentos de ponta, além de uma equipe multiprofissional qualificada formada por clínicos, cirurgiões, anestesistas e estagiários, o HOVET, além de ser um importante instrumento acadêmico que promove educação em saúde para seus estudantes, está também sempre visando priorizar a realização dos procedimentos, pré, trans e pós operatórios, evitando quaisquer ocorrências que possam pôr a vida e o bem estar dos animais em risco.





O Coordenador do Bem-Estar Animal de Forquilha, João Wilton, demonstra reconhecimento ao UNINTA e ao HOVET. "Estamos contemplados com castrações aqui em Forquilha, somos muito gratos a essa parceria”.





A campanha Castração Solidária em Forquilha irá acontecer todos os meses ao decorrer do ano de 2021. Os interessados devem procurar a prefeitura municipal para mais informações a respeito do cadastro.









Serviço:









Campanha de Castração Solidária promovida pelo HOVET em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Rural e Prefeitura de Forquilha





Contato: HOVET - (88) 9.9951-0382/ Instagram: |@hospitalveterinariouninta





Prefeitura de Forquilha - Instagram: @forquilhaprefeitura





Local: Travessa Roma, 154 – Dom Expedito – Sobral (HOVET UNINTA)