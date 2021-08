Bolsonaro envia mensagem sobre “provável e necessário contragolpe” e conclama para manifestação

De acordo com informações do colunista Guilherme Amado, do site Metrópoles, o presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, encaminhou na tarde deste sábado (14), uma mensagem via WhatsApp em que fala sobre a necessidade de um “contragolpe” e convoca apoiadores para se manifestarem no dia 7 de setembro.





A mensagem foi compartilhada pelo número pessoal do Chefe de Estado para diferentes membros do governo e amigos. Ainda segundo a coluna do jornalista mencionado, não há o selo de “encaminhada” com que o aplicativo carimba as mensagens, mas o texto é assinado por um grupo de Facebook denominado “Ativistas direitas volver”.





“Atenção direitista sem noção, você mesmo que está falando merdas (sic) como ‘Vamos tomar o poder já que ninguém faz nada’, ‘Bolsonaro tá muito devagar’ ou ‘FFAA não fazem nada’. Faça o favor de ler com atenção o abaixo escrito, compreender as coisas como realmente são e assim passar a nos ajudar e não atrapalhar, começa o texto, que apresenta na sequência uma série desses comentários.





No trecho mais forte da mensagem, defende-se que o “contingente” da manifestação em 7 de setembro deve ser “absurdamente gigante” para “comprovar e apoiar inclusive intencionalmente” que o presidente e as Forças Armadas têm o apoio necessário para dar um “bastante provável e necessário contragolpe”.





(Folha da República)