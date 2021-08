BARBÁRIE: HOMEM É MORTO COM VÁRIAS PEDRADAS NO CONJUNTO JATOBÁ II

Na manhã deste domingo (1), um crime com requintes de crueldade foi registrado no Conjunto Habitacional Jatobá II, no Grande Sinhá Sabóia.





Um homem identificado pela alcunha de "Lourinho do Mesclado", foi morto com várias pedradas na cabeça.





Os autores do crime fugiram e ainda não foram localizados pela polícia.





As Polícias Civil e Militar foram acionadas e estão realizando diligências com objetivo de localizar e prender os autores do bárbaro crime.





Sobral registra 74 homicídios dolosos no corrente ano!





Mais detalhes em instantes!