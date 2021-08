Chacina deixa cinco mortos e mãe e filha baleadas em Caucaia

Cinco homens foram assassinados e duas mulheres baleadas, na madrugada deste domingo (1º), em um bar no Distrito de Boqueirão das Araras, em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. As vítimas do sexo feminino atingidas por "bala perdida" são mãe e filha, apontou relatório da Polícia Militar (PM).





Segundo a PM, as vítimas consumiam bebida alcoólica no interior do estabelecimento quando foram surpreendidas por "alguns homens a pé", que já chegaram atirando e não 'tiveram reação e nem como fugir".





Dois corpos foram encontrados na estrada e outros três em uma residência, sendo um no quarto e dois no banheiro.





Já as duas mulheres foram socorridas ao hospital municipal de Caucaia. A mãe foi lesionada por um disparo em uma perna, e a filha, em um dos braços.





Conforme a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), elas não correm risco de morte.





A pasta informou que as Forças de Segurança do Ceará "estão em diligências no intuito de identificar e prender os envolvidos". Os suspeitos fugiram em motocicletas. Ainda não houve prisões.





HOMENS ASSASSINADOS





De acordo com a SSPDS, até o momento, apenas uma das vítimas, um homem de 28 anos, foi identificado formalmente. Ele possuía passagens por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo.





Os nomes passados em relatório da PM foram:





Carlos André Ferreira Santana, de 27 anos;

Felipe Carvalho Sampaio, de 27 anos;

Francisco Matheus Ferreira Santana, de 24 anos;

Conhecido por Raimundinho;

Conhecido por Patrício.





PISTOLA





Relatos de testemunhas aos agentes de segurança apontam que os suspeitos da chacina fugiram levando três motocicletas e objetos pessoais, como caixa de som, celulares e uma bolsa com joias.





"Várias cápsulas de pistola calibre 380 ficaram espalhadas pelo local do crime, bem como os acusados ainda fizeram uma pichação na parede da casa antes de fugiram", detalha a PM.





LEIA NOTA DA SSPDS SOBRE O CASO





"A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) informa que as Forças de Segurança do Ceará estão em diligências no intuito de identificar e prender os envolvidos em uma ocorrência que resultou nas mortes de cinco pessoas. O crime ocorreu na madrugada deste domingo (01), em Caucaia - Área Integrada de Segurança 11 (AIS 11) do Estado.





Conforme informações iniciais, as vítimas, todas do sexo masculino, foram mortas a tiros quando estavam em um bar no Distrito de Boqueirão das Araras. Ainda de acordo com levantamentos policiais, os suspeitos chegaram ao local a pé e, após a ação criminosa, fugiram em motocicletas.





A Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) também foi acionada. Os peritos coletaram vestígios que irão colaborar com as investigações. Até o momento, apenas uma das vítimas fatais, um homem de 28 anos, foi identificado formalmente.





Ele possuía passagens por tráfico de drogas e posse ou porte ilegal de arma de fogo. Ainda no local, outras duas pessoas foram baleadas e socorridas para uma unidade hospitalar. As vítimas não correm risco de morte. As investigações ficarão a cargo do Núcleo de Homicídios da Delegacia Metropolitana de Caucaia (DMC)".





(Diário do Nordeste)

Foto: André Alencar