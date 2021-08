Bolsonaro chama Lula de “bêbado picareta” e diz que Barroso quer eleição suja

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) utilizou mais uma vez, na manhã desta segunda-feira, 2, o cercadinho do Palácio da Alvorada para detonar adversários políticos.





No bate-papo com apoiadores, que durou quase uma hora antes de iniciar oficialmente suas atividades do dia, Bolsorano mirou o primeiro alvo: o ministro da Suprema Corte brasileira, Luis Roberto Barroso, que preside o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).





Acusou o membro do STF de querer eleições sujas e não democráticas em 2022.

“O que está em jogo? É impor uma ditadura no Brasil usando as armas da democracia. Se esse cara [Lula] volta, e tem tudo para voltar… Vamos pegar a realidade, é a realidade. Os mesmos que o tornaram elegível é que vão contar os votos na sala secreta. Acha que não vai voltar?”, acusou, ao completar: “Quem quer eleição suja e não democrática é o ministro Barroso. Esse cara se intitula como quem não pode ser criticado. Ele foi para dentro do parlamento fazer lobby”.

Depois de Barroso, Bolsonaro mirou o ex-presidente Lula (PT). Chamou o petista de “picareta, bêbado, cachaceiro, incompetente e corrupto”.





“Se esse picareta voltar, qual o perfil daqueles que ele vai indicar para o Supremo? Acabou o Brasil, pessoal. Acabou a democracia, a liberdade, tudo. (…) Problemas a gente tem. Agora quer trocar o motorista e botar um bêbado, incompetente e corrupto para dirigir o Brasil?”, disse.





Fonte: A tarde