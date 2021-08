Brasil registra o menor número de mortes por Covid dos últimos 8 meses

O Brasil registrou nas últimas 24 horas 389 mortes por Covid-19 e 15.143 novos casos. Os números foram divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass), nesta segunda-feira (2). O número é menor registrado em 8 meses.





A última vez que o Brasil registrou um número assim aconteceu no dia 7 de dezembro do ano passado, quando foram computadas 376 mortes. Entretanto, há de se levar em consideração que os números apresentados às segundas-feiras são menores devido a redução de pessoal na coleta de dados no fim de semana.





Mesmo com o número de mortes abaixo da média, o número de vítimas fatais em decorrência do coronavírus subiu para 557.223, contabilizados desde o início da pandemia no país. O total do número de casos também aumentou para 19.953.501. (CN7)