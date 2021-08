Broca vai parar no pulmão de paciente que foi extrair dente

Uma mulher de 55 anos que engoliu uma broca ao extrair um dente, em 26 de julho, está aguardando até hoje por uma cirurgia para remover o objeto do pulmão. O caso aconteceu em Lajes, na região central do Rio Grande do Norte.





Após quase um mês, Iolanda Mariano de Melo Simplício com o corpo estranho alojado. O filho da mulher afirma que ela sente muitas dores e já perdeu cerca de 10 quilos.





– A Secretaria Municipal de Saúde nos deu assistência para a realização dos exames. A gente foi para Natal inúmeras vezes com ela para fazer tomografia, raio-x, hemograma, risco cirúrgico, mas até agora nada. Já são quase 29 dias e praticamente não temos resposta. A gente quer uma solução, porque é um corpo estranho que está dentro do pulmão dela – conta Rohnhalyson Mariano ao G1.





Em nota, a Prefeitura de Lajes informou que a cirurgia de Iolanda chegou a ser marcada para o último dia 11, mas, por causa de um defeito em um dos equipamentos que seriam usados, o procedimento foi cancelado. O município afirmou que fará o procedimento de forma particular e está analisando os orçamentos apresentados.





A prefeitura informou ainda que o dentista que realizou o procedimento foi afastado e não voltará a prestar serviços para o município. (Pleno News)