"Capeta tentando apurar coisa no paraíso", diz Bolsonaro sobre CPI

O presidente Jair Bolsonaro disse há pouco a um grupo de jovens evangélicos que a CPI da Covid é o “capeta tentando apurar alguma coisa no paraíso”. O presidente ainda rechaçou as acusações de corrupção no governo.





– Aqui não tem corrupção. Se aparecer, a gente apura – disse o chefe do Executivo. Vão me denunciar por curandeirismo e charlatanismo, sinal de que não tem o que apresentar. E olha quem está lá à frente dela. Não tem nem o que discutir. É o capeta tentando apurar alguma coisa no paraíso – disse aos simpatizantes, que cantaram músicas religiosas em coral na entrada do Palácio da Alvorada.





O presidente também afirmou ter vencido o voto eletrônico.





– Vencemos o voto eletrônico. A história é longa. Quem assistiu à segunda live, em especial, entendeu. As provas eu apresentei com documentos deles (TSE) – afirmou.





Bolsonaro se tornou investigado no Supremo Tribunal Federal (STF) no inquérito das Fake News, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes. Ele também é investigado por uso indevido da emissora pública TV Brasil em sua live.





*Com informações da AE