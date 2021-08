Polícia Civil deflagra operação contra fraudes em licitações de ar-condicionado

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) deflagrou, nas primeiras horas da manhã de hoje (25), operação com o objetivo de coletar novos elementos de provas sobre a suspeita de fraudes em licitações e na execução de contratos públicos, envolvendo empresas que prestam serviços de instalação/manutenção e venda de aparelhos de ar-condicionado. As vítimas do esquema criminoso são órgãos públicos do Estado do Ceará.





No total, 75 policiais civis cumprem 15 mandados de busca e preensão nas cidades de Fortaleza e Mombaça, além de 12 sequestros de veículos, bem como o bloqueio de ativos financeiros na ordem R$ 9 milhões, nas contas bancárias relacionadas aos investigados.





A ação é resultado de investigações da Delegacia de Combate à Corrupção (Decor) do Departamento de Recuperação de Ativos (DRA) da PC-CE. Mais detalhes do trabalho policial serão divulgados ao longo do dia.