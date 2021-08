CAMOCIM-CE: BRIGA MOTIVADA POR JUMENTO DEIXA UM ESFAQUEADO NA LOCALIDADE DE BARRINHA

Uma briga por conta de um jumento terminou com um lesionado a faca durante a manhã de quinta-feira, 12, na localidade de Barrinha, zona rural de Camocim.





As informações colhidas pelo blog Camocim Polícia 24h dão conta que era por volta das 10h quando os pm’s do BPTur do Maceió foram informados que um indivíduo conhecido como Raimundão teria esfaqueado um homem na altura do braço na dita localidade.





Souberam também que a vítima já tinha sido socorrida para a UPA de Camocim. Uma equipe de pm’s do P.O.G. entraram em contato com a vítima e foram informados que a briga teria sido motivada por um jumento. De acordo com os pm’s, a vítima teria dito que nessa época do ano é normal os agricultores da localidade pegar jumentos nos matos para trabalhar no transporte de palha de carnaúba. A vítima teria informado que um dos jumentos que ele teria pego seria do acusado, o qual achou que a vítima teria furtado o jumento e por isso teria começado a desavença que culminou com a lesão a faca. Os pm’s ainda realizaram diligências a procura do acusado mais não lograram êxito, Após receber alta médica, a vítima foi orientada a levar o caso para a DPC de Camocim para ser tomada as providências.





(Camocim Polícia 24h)