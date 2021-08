Vazamento em cano do SAAE compromete estrutura de residência no Alto do Cristo; VÍDEO

O vazamento é de um cano que pertence à rede de abastecimento de água potável do SAAE.





O vazamento de um cano que pertence à rede de abastecimento de água potável do SAAE, na Rua Frei Álvaro no bairro Alto do Cristo, há mais de um mês está tirando a paz da família da operadora de caixa, Naiza Lopes, 48. A água que vaza do cano está inundando a casa de Naiza Lopes, comprometendo a estrutura, deixando as paredes úmidas e com risco de choque elétrico.

Segundo a operadora de caixa a água que está saindo no pé da parede de sua casa está deixando buracos e o próprio engenheiro do SAAE afirmou que pode comprometer a estrutura da residência. “Não consigo dormir direito e estou de licença do trabalho porque fiquei doente depois que soube que minha casa a qualquer hora pode desabar”, disse Naiza Lopes assustada.





Naiza Lopes que mora com seu filho e sua mãe, idosa de 70 anos, disse para o Portal Paraíso que acionou o SAAE que mandou uma equipe e constatou que o problema era um vazamento do sistema de distribuição de água potável do órgão e que precisa de uma peça para solucionar.





“Isso já está com um mês e quinze dias, não tive retorno do SAAE e estou tendo que conviver com o problema dia noite com minha casa entrando água. Depois que recorri à mídia foi que eles entraram em contato comigo dizendo que não precisava ter feito a reclamação na rádio”, disse a operadora de caixa Naiza Lopes.





O Portal Paraíso entrou em contato com a assessoria de imprensa do SAAE, mas até o fechamento desta matéria ainda não tinha obtido resposta.

(Sistema Paraíso Edwalcyr Santos)