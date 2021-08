Foto do presidente da Argentina em festa na quarentena viraliza

Uma foto do presidente da Argentina, Alberto Fernández, numa festa familiar na residência oficial, em 14 de julho do ano passado, viralizou nas redes sociais na quinta-feira (12). O motivo é a quantidade de pessoas presentes ser maior do que a regra de quarentena contra a Covid-19 determinada pelo próprio presidente, na época.





Na imagem do encontro para celebrar o aniversário da primeira-dama, Fabiola Yáñez, há 12 pessoas ao redor de uma mesa, sem máscaras e bem próximas umas das outras. Na época, encontros com mais de dez pessoas estavam proibidos na Argentina, e o uso de máscara era obrigatório.





O assunto, é claro, movimentou as redes sociais em torno de críticas contra o presidente argentino. Por ser um dos mais eloquentes chefes de Estado no mundo a favor das medidas de isolamento, Fernández foi cobrado por sua conduta. O presidente do interbloco Juntos pela Mudança, na Câmara dos Deputados, Mario Negri, questionou a atitude do líder do Executivo.





– Enquanto as pessoas estavam presas pelo medo e pela dor, no seio do poder elas comemoravam sem vergonha – afirmou.





