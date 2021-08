Roberto Jefferson é preso pela PF após determinação de Moraes

O ex-deputado e atual presidente do PTB, Roberto Jefferson, foi preso em operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta sexta-feira (13), como parte do chamado inquérito da milícia digital, uma continuidade da investigação dos atos antidemocráticos.





As autoridades o encontraram em sua residência no município de Levy Gasparian, no interior do Rio de Janeiro, e cumpriram mandado de busca e apreensão no local por volta das 9h.





A determinação da prisão preventiva dele partiu do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que atendeu a um pedido da própria PF. Jefferson é acusado de participar de um grupo digital que seria organizado para realizar ataques a ministros do STF e instituições.





Moraes também ordenou o bloqueio de conteúdos postados por Jefferson nas redes sociais, além da apreensão de armas, munições, “bem como de computadores, “tablets”, celulares e outros dispositivos eletrônicos”.





Mais cedo, o ex-parlamentar publicou nas redes sociais que a PF chegou a realizar buscas na casa de seus parentes.





– A Polícia Federal foi à casa de minha ex-mulher, mãe de meus filhos, com ordem de prisão contra mim e busca e apreensão. Vamos ver de onde parte essa canalhice – declarou. (Pleno News)