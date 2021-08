Bolsonaro afirma que Barroso ou é “tapado” ou é mentiroso; vídeo

Nesta quinta-feira (12), durante sua tradicional live pelas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a disparar críticas contra Luís Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para ele, Barroso é “tapado” ou mentiroso ao dizer que eleições com voto impresso auditável levariam semanas para serem apuradas.





As declarações ocorreram ao falar sobre as eleições brasileiras e defender o voto impresso auditável. Bolsonaro rebateu Barroso e disse que “pega mal” mentir como ele teria mentido.





– Pega mal um ministro mentir como o Barroso mentiu agora, quando disse que muitas votações são feitas em escolas (…) que passariam três a quatro semanas contando votos e que as crianças não poderiam ficar um mês sem aulas. Ministro, pega mal mentir dessa maneira. Ou é um tapado – destacou.





O presidente então explicou como funcionaria o sistema de apuração e estimou que levariam apenas algumas horas a mais do que o modelo atual.





– Hoje em dia, com o sistema que gostaríamos que fosse aprovado e não foi, o voto seria impresso. Há uma enorme diferença entre ler um papel impresso e um papel escrito à mão. Então a apuração seria feita pelos próprios mesários ali na seção eleitoral (…) Acabou a votação, conta 400 papéis com voto impresso. Não tem dificuldade. Acredito que duas ou três horas seriam mais do que suficientes para contar esses votos. Agora vem vossa excelência dizer que nossas criancinhas ficariam um mês sem aula (…) Tá achando que o povo brasileiro é o que para dizer essa mentira? – questionou.

Fonte: Pleno News