Casal envia fatura de R$ 1.250 a convidados que não foram ao casamento

Um casal de Chicago, nos Estados Unidos, enviou uma fatura de US$ 240 (cerca de R$ 1.250 em covnersão direta) aos convidados que confirmaram presença mas não foram à festa de casamento. Segundo o NY Post, Doug Simmons, de 44 anos, e Dedra McGee, de 43, ficaram tão bravos com as ausências que decidiram tomar uma atitude.





Na futura enviada aos convidados, a situação está explicada. "Esta fatura está sendo enviada a você porque você confirmou o(s) assento(s) na recepção do meu casamento na contagem final. Como você não ligou ou nos deu a devida notificação de que não compareceria, este valor é o que você nos deve pelo pagamento antecipado de seu(s) assento(s). Você pode pagar via Zelle ou PayPal. Entre em contato conosco e informe qual método de pagamento funciona para você. Obrigado!", diz a fatura.





Ao NY Post, Doug disse que não é uma pessoa que costuma cobrar dinheiro dos outros, mas que, nesse caso, não se trata de dinheiro, mas sim da mágoa que os convidados causaram. A cerimônia, com mais de 100 participantes, aconteceu em um Resort na Jamaica.





"Quatro vezes perguntamos: Você está disponível para vir? E eles continuaram dizendo: Sim", contou o noivo. "Tivemos que pagar adiantado e foi um casamento realizado na Jamaica. Ninguém me disse nada ou me mandou uma mensagem: Ei, não podemos ir. Isso é tudo que eu estava pedindo. Se você me disser que não pode vir, eu seria compreensivo – mas não fique sem falar nada e ainda faça com que eu pague por você e pelos seus. Quatro pessoas se tornaram oito pessoas. Eu levei isso para o lado pessoal", disse.





(Economia iG)