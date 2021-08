Mulher é presa em Terminal Rodoviário de Fortaleza, tentando transportar mais de 10kg de drogas para Crateús-CE

Uma mulher foi detida neste domingo (29), no Terminal Rodoviário Antônio Bezerra, durante uma ação da Polícia Militar do Ceará (PMCE). A suspeita foi flagrada tentando embarcar para o município de Crateús-CE com mais de 10 quilos de drogas escondidas na mala.





A equipe do Batalhão Especializado de Policiamento no Interior (Bepi) iniciou as diligências para capturar a suspeita após receber informações acerca do fato. Os policiais militares fizeram a fiscalização na mala da suspeita, onde os entorpecentes foram encontrados.





Ela foi presa e conduzida ao 10º Distrito Policial (DP) para a lavratura dos procedimentos legais.





(TV Princesa Vale News)