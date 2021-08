Web protesta e propõe: #RenunciaAlexandreDeMoraes

Neste sábado (28), apoiadores do governo do presidente Jair Bolsonaro protestaram contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em publicações sobre os atos marcados para o dia 7 de setembro, usuários do Twitter expressaram profundo descontentamento em relação a várias ações do ministro.





A tag ficou entre os assuntos mais comentados da rede social.





– O que estão fazendo com o Brasil ? Não podemos deixar isto continuar! Dia 7 de setembro. Pela liberdade #RenunciaAlexandreDeMoraes – escreveu uma pessoa.





– Convido qualquer um dos 11 ministros do STF para falar com o povo no 7 de Setembro, palavras do Presidente Jair Bolsonaro. #RenunciaAlexandreDeMoraes – apontou outro usuário.





– É, acho que a única solução para o ministro do STF é #RenunciaAlexandreDeMoraes – disse coronel Fernanda.





(Pleno News)