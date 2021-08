Ciclista é atropelado por VLT e fica preso embaixo de vagão em Fortaleza

Um ciclista foi atropelado por um Veículo Leve sobre Trilhos (VLT) que faz a linha Parangaba-Mucuripe e ficou preso embaixo do vagão, na noite desta terça-feira (24), na estação do bairro São João do Tauape, em Fortaleza.





A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos (Metrofor) informou que o homem foi colhido pelo VLT ao ignorar a sinalização e invadir a Passagem de Nível localizada na Rua Escrivão Pinheiro.





Também de acordo com a instituição, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e levou a vítima, que apresentava ferimentos no ombro e na cabeça, para o Instituto Dr. José Frota (IJF), no Centro, onde está em observação.





"O Metrofor reforça a importância do respeito às diversas sinalizações e avisos sonoros para travessia segura da via-férrea", alertou.





ACIDENTE





Segundo o atendente de call center Eduardo Lima, que testemunhou o ocorrido, o primeiro vagão passou inteiramente por cima do corpo do homem. Logo após, a população o retirou do trilho.





"Queriam dá a ré, e a gente pediu para os seguranças e ao próprio maquinista para não fazerem isso. Tiraram o rapaz para, pelo menos, ele ficar ao lado do trilho", afirmou.





FERIMENTOS





Também conforme a testemunha, o ciclista não ficou desacordado, mas visivelmente ele não estava bem, nem consciente, já que não conseguia responder o próprio nome.





"Ele estava muito ferido. Além de perder muito sangue. As pessoas não chegaram a reconhecê-lo, mas a família dele mora aqui perto, porque chegaram muito rápido", disse.





O Diário do Nordeste entrou em contato com a Secretaria Municipal da Saúde (SMS) e com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), e aguarda resposta.





(Diário do Nordeste)

Foto: Rafaela Duarte e VC Repórter