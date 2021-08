PI: durante brincadeira, criança põe fogo em colchão com irmão de três anos dentro

Uma criança de três anos deu entrada, no início da tarde desta segunda-feira (23/08), no Hospital Regional Justino Luz, em Picos, com cerca de 65% do corpo atingido por queimaduras de segundo grau, que foram feitas após supostamente, uma de suas irmãs por fogo em um colchão velho, onde o menino havia se escondido. O caso aconteceu no bairro Nossa Senhora das Mercês, município de Jaicós. As informações são do Portal Riachão Net.





Segundo informações preliminares, a criança brincava com os irmãos no quintal de sua casa, quando aproveitou que havia um buraco em um colchão e adentrou para esconder-se, quando o colchão foi queimado supostamente por uma irmã, que também é menor, mas o que não se sabe é se foi de forma proposital ou não. O Conselho Tutelar de Jaicós está apurando o caso.





Uma vizinha do menino o levou de imediato ao Hospital Florisa Silva, no município de Jaicós e, por lá não ter estrutura para atender a criança, que estava em estado grave, ela foi transferida para o hospital de Picos. Ao dar entrada no HRJL, o menino foi de imediato para a sala de cirurgia, teve complicações e foi levado para a estabilização, onde teve que ser entubado.





O estado de saúde do menino é extremamente grave e o mesmo já foi regulado para ser transferido para Teresina. Neste momento, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Picos tem realizado uma avaliação na criança para que esta seja levada à capital via Samu Aéreo.





