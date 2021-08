Petrobras x ICMS: Camilo chama Bolsonaro de mentiroso

O presidente Bolsonaro está falando "inverdades para enganar a população brasileira, ao dizer que são os governadores que aumentam o preço dos combustíveis. Nós não fizemos aumento algum". O desabafo é do governador do Ceará, Camilo Santana, na tarde desta terça-feira (24), em live nas redes sociais, após a disseminação de fake news de apoiadores do presidente, quando apontam que o preço da gasolina seria R$ 2, caso não houvesse cobrança de ICMS.





Bolsonaro "não está dizendo a verdade à população brasileira", comentou Camilo. "Isso é mentira!", afirmou o governador, ao apontar a dolarização na Petrobras como o equívoco na política dos produtos derivados do petróleo.

Fonte: Blog do Eliomar