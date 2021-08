Comerciante bom de papo faz amizade com bandido armado e escapa de assalto; vídeo

Um comerciante que é morador do bairro da Colônia Terra Nova, Zona Norte de Manaus, escapou de um roubo depois de convencer o assaltante sobre a difícil situação financeira que está passando em virtude da crise econômica que afeta o país inteiro.





Primeiramente o bandido desceu de uma motocicleta, entrou no comércio, pediu um saco de carvão e em seguida, sacou a pistola da cintura e anunciou o assalto, mas o dono do estabelecimento não se fez de rogado nem perdeu tempo e “bateu um papo muito sincero” com o criminoso.





O comerciante disse que era um homem de idade, doente, precisando de tratamento, que só estava ali trabalhando porque não tinha outro jeito, senão estaria deitado, explicou ainda que não tinha vendido nada, que o bandido era seu primeiro cliente do dia e ainda por cima um ladrão.





Seria um momento cômico se não fosse trágico e perigoso quando o bandido desistiu do assalto e antes de ir embora ainda fez o toque de mãos fechadas com o comerciante, num gesto de amizade, como mostra o vídeo gravado pela câmera de segurança do estabelecimento.





Não houve atitude violenta, não teve ameaça, não foi disparado um único tiro, o assaltante não roubou sequer uma única moeda ou mesmo o saco de carvão que chegou pedindo, ficando claro que apesar de ser um criminoso, ele se penalizou com a situação financeira do comerciante.





Para quem já assistir o vídeo vai ter certeza que este foi um momento inusitado pelo menos entre os fatos policiais relacionados a assaltos em Manaus e que é reforçado pela tese de que “bandido nenhum tem coração e muito menos tem pena de sua vítima seja ela quem for”.





No final das contas o assaltante guardou a arma de fogo, trocou murros de amizade, e se levou algo de valor daquele local foi o “vai com Deus” do comerciante que se falasse mais alguma coisa poderia ter ganho até um beijo de despedida do criminoso.

Fonte: Portal do Zacarias