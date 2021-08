Caixão que seguia para velório cai, abre e para trânsito em rodovia

Um caixão aberto com um corpo envolto em um saco foi encontrado no meio de uma rodovia de Senillosa, na província de Neuquén, na Argentina. Segundo informações da emissora A24, o cadáver estava sendo levado para Picún Leufú, também em Neuquén, onde aconteceria o velório.





Nas fotos que circularam pelas redes sociais, é possível ver o caixão sem a tampa sobre uma maca de metal e com o corpo dentro de um saco preto.





Fontes ouvidas pela emissora argentina dizem que policiais ajudaram a equipe da funerária a parar o trânsito para recolocar os restos mortais no caixão e seguir a caminho do velório.





Ainda conforme a A24, o motivo para o acidente pode ser o estado do trecho da rodovia 22, onde o caixão caiu. "Acredita-se que uma manobra malfeita teria soltado a maca sobre a qual o caixão estava apoiado e, com o impulso da velocidade, a porta pneumática traseira do veículo fosse aberta", diz a emissora.





Fonte: Último Segundo