Nesta quinta-feira, dia 12, um internauta registou super aglomeração na inauguração do MIX ATACAREJO, na cidade de Sobral.

Milhares de pessoas se aglomeraram no interior do supermercado MIX ATACAREJO, deixando de lado o perigo iminente de contágio do coronavírus.





Em tempo

A Prefeitura irá multar ou interditar o referido estabelecimento por SUPER AGLOMERAÇÃO?

Veja as imagens: